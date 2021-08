A la Une . Martinique : Un vaccinodrome et une pharmacie incendiés

Des affrontements ont eu lieu samedi soir en Martinique après l’entrée en vigueur du couvre-feu. La situation a dégénéré et une pharmacie ainsi qu’un nouveau vaccinodrome ont été incendiés. Plusieurs pillages ont également eu lieu. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 2 Août 2021 à 15:18

Si la journée de samedi a été marquée par une forte mobilisation des opposants au pass sanitaire à La Réunion comme en Martinique, la nuit a été beaucoup plus agitée sur l’île antillaise. Peu de temps après l’entrée en vigueur du couvre-feu, une centaine sont sortis dans la rue pour manifester leur opposition aux mesures de restriction.



Si au début, l’ambiance était plutôt festive, la situation s’est vite envenimée. En se rendant vers le centre-ville, les manifestants se sont retrouvés face aux forces de l’ordre qui ont tenté de les repousser en faisant usage de grenades lacrymogènes.



Un vaccinodrome, une pharmacie et plusieurs véhicules ont été incendiés. Un hypermarché a également été pillé. Un hélicoptère de la gendarmerie est venu en renfort pour disperser la foule.



La Martinique est placée en état d’urgence sanitaire depuis le 13 juillet et se retrouve confinée pour au moins trois semaines. L’île possède l’un des plus forts taux d’incidence du pays avec 1 040 cas positifs pour 100.000 habitants. La couverture vaccinale y est de 15% de la population. Pour faire face à la saturation des hôpitaux, des transferts de patients vers la métropole ont débuté.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité