Martinique : Plusieurs individus soupçonnés de braquage arrêtés lors d'une opération d'envergure

Plusieurs individus ont été arrêtés en Martinique lors d'une opération d’envergure menée dans le but d’interpeller des braqueurs. Par P.J - Publié le Samedi 11 Février 2023 à 17:03

L’opération a eu lieu le mercredi 8 février en Martinique. Ciblés par la police et les gendarmes, plusieurs braqueurs supposés ont été placés en état d’arrestation, rapporte Martinique La 1ère.



L’opération lancée en simultanée dans plusieurs communes de la Martinique avait été gardée dans le plus grand secret.



Des officiers de l’antenne du GIGN et des membres du RAID ont lancé l’assaut dans divers points du territoire.



Arrêtés, ces individus réputés auprès des forces de l’ordre pour être dangereux et potentiellement armés sont soupçonnés avoir commis des séries de braquages ces dernières semaines, précise le média.



Aucune information n’a filtré jusqu’ici sur les affaires concernées par cette vague d’arrestations. Les suspects ont été placés en garde à vue.