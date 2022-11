National Martinique : Les fonds publics toujours pas utilisés

Une enveloppe d'un peu moins d'un demi-million d'euros a été débloquée pour soutenir le développement de la Martinique en 2019. Mais les investissements n'ont pas pu être réalisés à cause de la crise Covid et de la fébrilité financières des collectivités territoriales. Par LS - Publié le Samedi 12 Novembre 2022 à 17:41

La non-utilisation d’une part importante de l’argent public pour les Outre-mer en interpelle plus d’un. Pour rappel, le gouvernement a débloqué plus de 3 milliards d’euros pour les investissements entre 2019 et 2022. Le dispositif arrive à échéance le 31 décembre prochain.



473 millions. C’est la somme allouée à la Martinique qui doit financer divers projets tels que la construction d’un lycée de la mer, la mise en œuvre d’un plan séismes, la construction d’un aérodrome dans le nord de l’île, ainsi que la création d’un bus dentaire pour la région de Basse-Pointe.







Selon les derniers chiffres officiels, sur les 473 millions d’euros consacrés initialement à la Martinique, 162 millions n’ont pas encore été dépensés.



Du coté des élus, la fragilité financière des collectivités est le problème. Pour toucher les fonds publics et les subventions, la collectivité concernée, une mairie par exemple, doit d’abord apporter une petite participation à l’investissement total. Mais en Martinique, une commune sur trois est dans le rouge.



La préfecture de Martinique évoque pour sa part, d’autres problèmes encore pour expliquer la non-réalisation des projets. "S’il y a eu des difficultés ou du retard, cela est dû à la complexité des projets mais aussi à la période Covid-19 qui ici, aux Antilles, a conduit les services publics à se concentrer sur la gestion de la crise", indique une responsable de la préfecture de Fort-de-France.



Les dispositifs gouvernementaux pourraient être prolongés encore d'une année. En cas de non-utilisation, les fonds publics seront ainsi reversés dans le budget de l'Etat. D'ailleurs dans cette commune, cela fait longtemps qu'un dentiste manque à l'appel, déplore Philippe Truca dans des propos relayés par France Info : "Le dernier dentiste est parti il y a une quinzaine d'années. Depuis, on n'en a plus." Sur le papier, le projet de bus dentaire a été lancé en septembre 2019, deux mois à peine après la signature des contrats. Une date pour sa mise en route a même été fixée pour le premier semestre 2020. "Il y a l'objectif et la réalité. Là, on est fin 2022 et il n'y a toujours pas de bus dentaire", précise-t-il à nos confrères.