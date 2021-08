A la Une .. Martinique : Le CHU ne peut plus traiter en réa des patients qui pourtant le nécessiteraient

Benjamin Garel, le directeur du CHU de Martinique, est intervenu ce matin sur les ondes de FranceInfo. Il a décrit une situation apocalyptique : "Il y a presque la moitié de l'hôpital qui travaille pour la prise en charge des patients Covid, on est à saturation complète". Ce qui oblige le personnel soignant à choisir ceux qui pourront aller en réa et ceux qui resteront en médecine, alors que leur état nécessiterait qu'ils soient placés en réanimation. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 10 Août 2021 à 17:15

Le directeur du CHU de Martinique est apparu très inquiet ce matin au micro de FranceInfo. Selon Benjamin Garel, l'hôpital fait face à une arrivée importante de nouveaux malades du Covid, environ 30 par jour, souvent "extrêmement jeunes", alors que seuls 10 quittent ses services quotidiennement.



"On est à saturation complète parce que dans les lits d'hospitalisation, il y a à peu près la moitié des patients qui dans les précédentes vagues auraient relevé de la réanimation. Aujourd'hui, on est incapables de les prendre en réanimation", a précisé le directeur du CHU.



Selon lui, "le virus a beaucoup circulé lors des fêtes de fin d'année, et cela touche principalement des jeunes que l'on n'avait pas l'habitude de voir, parfois en pleine santé, qui n'ont pas de comorbidité".



Cette arrivée massive de nouveaux patients oblige les personnels hospitaliers à faire des choix entre ceux qui pourront aller en réanimation et ceux qui resteront en médecine, alors même que leur état nécessiterait qu'ils soient placés en réa. "Tous les jours, on travaille avec un comité d'éthique pour faire ces choix de la manière la plus humaine possible", a-t-il précisé.



