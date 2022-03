A la Une . Martinique : Des agents du CHU aspergés de soude caustique par des manifestants

En Martinique, six agents de sécurité du CHU ont été aspergés de soude caustique par des manifestants. Ils pourraient ne pas retrouver leur acuité visuelle. Par N.P - Publié le Samedi 26 Mars 2022 à 07:41

Des personnels du CHU de Fort-de-France (Martinique) ont été victimes de violence ce jeudi matin. Alors qu'une rencontre officielle se tenait entre le nouveau directeur général, Jérôme le Brière, et les organisations syndicales, une trentaine de manifestants ont tenté de perturber la réunion. À cette occasion, 6 agents de sécurité ont été aspergés au visage avec de la soude caustique.



"Bien que ces derniers aient immédiatement été pris en charge aux urgences, il est à craindre que leur acuité visuelle ne puisse être restaurée", déplorent les ministères de la santé et des Outre-mer par voie de communiqué, précisant qu'une action judiciaire est en cours.



Les ministres ont fait savoir qu'ils adressaient leurs vœux de rétablissement aux victimes et "plus largement leur plein soutien aux agents du CHUM, régulièrement exposés à la violence d’une minorité dont les revendications ne sauraient justifier de tels actes."