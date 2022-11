Martinique : Au moins 8 blessés dans une fusillade lors d'un concert, la piste du règlement de compte privilégiée

Le feu a été ouvert dans la nuit de jeudi à vendredi à Rivière-Salée, dans le Sud de la Martinique, lors d'un concert. Au moins huit personnes ont été blessées, dont trois grièvement.



La piste du règlement de compte est privilégiée alors qu'une vingtaine d'hommes sont arrivés sur les lieux armés et encagoulés et ont ouvert le feu en direction d'un homme, blessant les personnes aux alentours. Le groupe armé se serait ensuite lancé dans une course-poursuite avec un automobiliste, tirant sur sa voiture sans l’atteindre.



D'autres coups de feu avaient été signalés un peu plus tôt dans une autre soirée de Rivière-Salé. Ces deux incidents semblent impliquer le même groupe.



Les gendarmes ont lancé un appel à témoins.