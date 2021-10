Martinique : Affrontements au CHU

Les violences se sont produites dans la journée de vendredi au CHU de Martinique. Des manifestants anti-Pass sanitaire s'étaient mobilisés au niveau de l'hôpital Pierre Zobda Quitman.



Environ 350 personnes étaient présentes vendredi matin devant le CHU, selon les forces de l'ordre. Ils étaient environ 80 représentants des forces de l'ordre à assurer la sécurité dans le secteur.



Peu d'informations sont connues sur les causes des échauffourées, mais des affrontements ont eu lieu entre manifestants et les policiers épaulés par les gendarmes.



Trois personnes ont été interpellées après les violences. Le bilan fait aussi état de 4 militaires blessés.



Le préfet de la Martinique et le directeur de l'Agence régionale de Santé ont tous les deux condamné les violences et les dégradations qui ont eu lieu au sein du CHU.