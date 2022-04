A la Une .. Martine Ladoucette tire sa révérence, saluant le "professionnalisme de tous"

Alors que sa mission prend fin aujourd’hui à sa demande,Martine Ladoucette s’est adressée au préfet, à la rectrice, aux élus, aux acteurs locaux et aux professionnels de santé pour leur dire "son plaisir et sa fierté d’avoir eu à diriger l’ARS La Réunion depuis 2018". Par N.P - Publié le Jeudi 7 Avril 2022 à 09:27

Le communiqué de l'ARS :



Elle leur a exprimé sa gratitude pour leur soutien et leur engagement, chacun dans ses compétences mais également aux côtés de l’ARS, lors des dernières années particulièrement éprouvantes pour l’ensemble de la population.



Elle a tenu à témoigner que les atouts dont dispose incontestablement La Réunion, la force de son système de santé et la mobilisation et le professionnalisme de tous ont permis collectivement d’être au rendez-vous dans les moments les plus difficiles d’une crise sanitaire sans précédent.



Si la forte implication dans la gestion des crises sanitaires, dengue et plus encore Covid-19, a pu retarder l’atteinte des objectifs de santé poursuivis par ailleurs par l’ARS, elle retient qu’une analyse objective permet de constater des avancées concrètes au service de la population réunionnaise. Il pourra en être rendu compte par la publication prochaine du bilan d’étape global du Projet Régional de Santé, une fois la réserve électorale passée.



Mme Martine Ladoucette a également posé le constat d’une progression significative de la volonté et de la capacité des autorités, des acteurs locaux et des professionnels de santé de travailler en synergie, dans un véritable élan collectif, et en tournant résolument le dos aux tentations autarciques, voire corporatistes, qui s’avèrent totalement contre-productives dans notre pays en général et pour La Réunion en particulier.



Mme Martine Ladoucette souhaite que tous aient à cœur de poursuivre et d’amplifier, avec le nouveau directeur général de l’ARS La Réunion, M. Gérard Cotellon, le travail déjà accompli, et forme le vœu de beaucoup de réussite dans cette entreprise.