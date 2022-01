La grande Une Martine Ladoucette remplacée par Agnès Buzyn à la tête de l'ARS de La Réunion ?

Agnès Buzyn pourrait être la future directrice générale de l'ARS, à en croire une rumeur persistante. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 10:51

Une rumeur persistante annonce la prochaine arrivée d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé et candidate malheureuse de la majorité présidentielle à la mairie de Paris, à la tête de l'ARS Réunion.



La rumeur est tellement précise qu'on parle même d'une arrivée au mois de septembre prochain.



Nos sources nous disent qu'elle serait venue faire une mission de repérage et aurait été vue récemment à l'aéroport.....



On savait que Martine Ladoucette était officiellement donnée partante. Ne restait plus qu'à connaitre le nom de son (ou sa) successeur(e).



Ce ne serait pas la première fois qu'une Agence Régionale de Santé servirait de lieu de recasage doré pour une ancienne ministre. Souvenons-nous que Dominique Voynet, qui fut ministre de l'Ecologie dans le gouvernement Jospin, avait longtemps occupé les mêmes fonctions à l'ARS Mayotte, avant de prendre sa retraite au mois de novembre dernier.



