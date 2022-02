Martine Ladoucette quitte son poste de directrice de l'ARS

Martine Ladoucette quitte son poste de directrice générale de l'ARS Réunion ce lundi 28 février. Elle avait pris ses fonctions le 3 septembre 2018 alors que l'agence de santé gérait à la fois le territoire de La Réunion et celui de Mayotte.



Au 1er janvier 2020, le 101ème département disposait de sa propre agence de santé, recentrant de fait le champ d'action de l'ARS située à Saint-Denis sur le seul territoire réunionnais.



Avec le coronavirus, Martine Ladoucette a dû gérer la plus longue crise sanitaire à laquelle La Réunion a été confrontée. Celle du Chikungunya en 2006 était plus concentrée dans le temps.



La directrice de l'ARS part officiellement à la retraite fin mars mais peut anticiper son départ en faisant valoir ses congés.



Ce lundi en fin d'après-midi, elle recevra d'ailleurs des mains du préfet Jacques Billant l’insigne d’officier de l’Ordre National du Mérite.



Elle sera remplacée provisoirement par le directeur général adjoint Etienne Billot en attendant la nomination, par le conseil des ministres, d'un nouveau directeur.