La grande Une Martine Ladoucette partagée entre chiffres rassurants et explosion des cas autochtones

La directrice de l’Agence régionale de santé a pris la parole ce vendredi afin de faire le point sur la situation épidémiologique de la Covid-19 à La Réunion. Un discours teinté de pessimisme à long terme malgré les chiffres en-deçà du seuil critique en l’état actuel. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 14 Août 2020 à 17:48 | Lu 1864 fois

"La situation sanitaire de La Réunion semble encore plus favorable que dans d’autres régions. Il y a encore un nombre de cas limité. Contrairement à la Dengue, pour la Covid, nous ne sommes pas encore dans l'ordre de grandeur que connaît la dengue. L’autre indicateur, c’est la progression de l’épidémie. Le taux d’incidence nous situe à un niveau trois fois inférieur à la moyenne de la France", avance tout d'abord Martine Ladoucette.



Le troisième indicateur favorable est le niveau des tests PCR qui est de l’ordre de 0,4% de la population. La Réunion pratique donc un dépistage soutenu, rapporté à sa population, souligne Martine Ladoucette qui ajoute que "les réunionnais se sentent concernés de se faire dépister".



Evidemment, la directrice de l’ARS intègre dans son tableau de bord plus inquiétant la non obligation pour les voyageurs de réaliser un test à J+7 après leur arrivée sur le territoire réunionnais. Une brèche que la directrice de l’ARS ne peut que déplorer : "À ceux qui voudraient que ça soit obligatoire", dit-elle, elle y oppose le caractère "réglementaire" de cette décision prise pour satisfaire le principe de libre-circulation des individus.



Le calme avant la tempête ?



C’est donc pour contrer ce point négatif que la directrice de l’ARS "a tenu, avec l’accord de trois communes, à savoir Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-Paul, à organiser des tests dans des centres, sans rendez-vous, pour les passagers, d’où qu’ils viennent". Grâce à cette plateforme le niveau journalier de tests réalisés grimpe à 700, tous sites confondus.



"Un autre aspect encore positif et je dirai que c’est le plus important, c’est bien le nombre d’hospitalisations encore limités en service de réanimation. On peut se satisfaire que nous n’ayons pas eu à connaître de décès à l’exception de 5 EVASAN", rappelle-t-elle.



"Tous ces aspects encore rassurants de la situation épidémiologique ne font pas ignorer les signaux d’alerte de ces derniers jours avec une augmentation déjà très rapide, sûrement trop rapide, des cas autochtones (89 cas au total) et bien plus soutenu que les cas importés", regrette-t-elle. Cette situation est la résultante, pour la première fois dans l’île, de cas regroupés (les clusters).



C’est donc en suivant la définition des clusters que la directrice de l’agence annonce ce vendredi 14 août qu’il y a donc 5 chaînes de transmissions qui peuvent être comptabilisées à ce jour. Un nouveau cluster a été confirmé ce soir, il s’agit d’un cluster dans la ville de Saint-André.



Un message très solennel à l’adresse des proches de résidents d’Ehpad



Martine Ladoucette a pris également le temps de consacrer une bonne partie de son discours au cas particulier des établissements médico-sociaux recevant des personnes âgées. "Je dois adresser ce message aux proches de ces résidents : oui le port du masque dans le cadre des visites, en intérieur et extérieur, est indispensable ! On ne peut pas se permettre des accolades. Je me dois d’attirer les proches des résidents de respecter des mesures de précaution", invite-t-elle très vivement.



"Nous allons entrer dans une période charnière, qui est plus rassurante qu’en mars. Grâce à la vente libre de masques et une capacité de tests plus importante qu’au mois de mars et aussi une meilleure connaissance de la maladie et de ses effets. Mais c’est aussi une période plus inquiétante car nous avons une augmentation des voyageurs sur le sol réunionnais, ce qui se traduit par la multiplication des clusters. Cette maladie est encore déroutante, très différente d’un groupe à un autre, d’un individu à un autre. Elle peut être sans effet chez les jeunes, mais aussi très éprouvante voire mortelle pour les personnes âgées", rappelle Martine Ladoucette.







