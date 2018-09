Martine Ladoucette, nouvelle directrice générale de l’ARS Océan Indien

Elle succède à François Maury, qui a rejoint l’Inspection Générale des Affaires Sociales à laquelle il était affecté précédemment. Martine Ladoucette a pris ses fonctions de directrice générale de l’Agence de Santé Océan Indien ce lundi 3 septembre 2018, suite à sa nomination en conseil des ministres le 22 août dernier.



Précédemment directrice générale du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes, elle succède à François Maury Martine Ladoucette est titulaire d’une maîtrise de droit public, diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’École nationale de santé publique (ENSP). Elle justifie de trente-deux années d’expérience professionnelle au service de la santé publique et de directions des établissements de santé.



Martine Ladoucette met au-devant de ses priorités la mise en oeuvre du Projet de Santé de La Réunion et de Mayotte, feuille de route des prochaines années.



Elle souhaite porter une attention particulière à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et à l’anticipation du vieillissement de la population, à la veille sanitaire et à la réponse aux risques épidémiques, dont la dengue à La Réunion, au renforcement de la coopération entre opérateurs et professionnels de santé et au développement de l’offre de soins et prévention à Mayotte, conformément aux engagements gouvernementaux pour ce territoire.