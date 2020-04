Martine Ladoucette destituée, Thierry Jardinot nommé directeur de l'ARS

La nouvelle est tombée tard dans la nuit.



Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités a annoncé avoir pris la décision de relever Martine Ladoucette de ses fonctions de directrice de l'ARS Réunion.



Les raisons de ce rappel en métropole n'ont pas été évoquées mais on peut imaginer que le récent envoi de masques moisis aux professionnels de santé de La Réunion n'a pas dû être étranger à cette décision. A moins qu'il ne faille remonter également au mauvais traitement des dossiers de la dengue, du chikungunya, etc...



Interrogé par la presse, Olivier Véran a annoncé qu'il comptait proposer la nomination de Thierry Jardinot au poste de directeur de l'ARS Réunion lors du prochain conseil des ministres.