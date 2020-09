A la Une ... Martine Ladoucette (ARS): "Le nombre de personnes admises en réanimation est en baisse"

Prenant la suite de Jacques Billant, Martine Ladoucette, est revenue plus en détails sur la propagation de l'épidémie dans l'île ce vendredi, où 116 nouveaux cas ont été confirmés par la directrice de l'ARS. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 11 Septembre 2020 à 17:43 | Lu 5293 fois





Un chiffre inquiétant qui montre une "circulation active du virus dans l'île" a tout d'abord lancé Martine Ladoucette. Pour la directrice de l'ARS, l'inquiétude demeure toujours avec des indicateurs qui convergent "et qui montrent que la situation se dégrade". "Nous avons très clairement franchi le seuil d'alerte" a-t-elle martelé.



Pour rappel, alors que le taux d'incidence (qui représente le nombre de cas pour 100.000 habitants sur une semaine) était de 50 la semaine dernière, il est désormais chiffré à 76 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité, lui, est passé de 3% à 4% cette semaine.



Martine Ladoucette a également fait un point sur les clusters. La Réunion en compte ce vendredi 25 actifs répartis sur 8 communes. "Nous en avons clôturé 14 depuis l'apparition du premier" a ajouté la directrice de l'ARS, rappelant que près de 2 500 personnes sont actuellement exposées aux risques de ces clusters. "Pour autant le virus circule partout dans l'île", martèle Martine Ladoucette, avant de reprendre: "la circulation active du virus dans l'île n'est pas que le fait de ces clusters mais bien de cas isolés".



Autre motif d'inquiétude pour l'ARS: l'augmentation du nombre d'admissions en hospitalisation conventionnelle. Aux rayons des bonnes nouvelles en revanche, la baisse du nombre de personnes admises en réanimation par rapport à la semaine précédente. "A la minute où l'on se parle, on observe plutôt une détente sur l'occupation des lits d'hospitalisation".



Sur la riposte sanitaire apportée par les autorités, la réponse "n'est pas d'être dans la rupture ou dans le changement profond" mais bien au contraire de poursuivre l'approfondissement des mesures, assure-t-elle comme "la poursuite des campagnes de communication grand public centrées cette fois ci sur le respect de l'isolement" ou encore une campagne vidéo grand public sur la nécessité des gestes barrières "dans toutes les circonstances de la vie quotidienne".



Martine Ladoucette a également émis le souhait que l'envoi des statistiques hebdomadaires de nature épidémiologique aux maires de l'île soient accompagnées de préconisations de la part de l'ARS et de Santé publique France, "en particulier sur des campagnes de dépistage ciblées".



"Dès la semaine prochaine nous allons proposer et mettre en oeuvre des campagnes de dépistage sur certaines communes. En matière de dépistage ciblés justement, il faudrait améliorer l'accession et l'accessibilité des tests à visée diagnostic pour les personnes présentant des symptômes. C'est pourquoi que chaque centre covid qui va ouvrir permettra l'adossement d'un centre de prélèvement à visée diagnostic pour les personnes présentant des symptômes".



L'ouverture des centres covid, ces centres dédiés ambulatoires, "sont toujours d'actualité" et même mieux: l'ARS, en partenariat avec les communes et à l'initiative des professionnels libéraux (médecins et infirmiers), en ouvrira 8 dès la semaine prochaine, "certains ayant d'emblée une vocation intercommunale", précise-t-elle. Il sera possible dans ces centres de faire aussi bien des consultations que des prélèvements à visée diagnostic pour les personnes présentant des symptômes.



