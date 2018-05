Marseille arrache sa qualification pour la finale de l'Europa League !

Dans la douleur, l'Olympique de Marseille s'est qualifiée dans les dernières minutes de jeu face à l'équipe de Salzbourg.



La délivrance est venue à la 115ème minute du défenseur central Rolando. L'international portugais a repris du plat du pied un corner tiré par Dimitri Payet.



A ce moment de la partie, les deux équipes commençaient sérieusement à envisager la séance des tirs au but. Les joueurs arrivaient quasiment au bout de la seconde période de prolongation. Il restait 5 minutes à jouer.



L'OM, qui avait pourtant bien résisté en première période, a permis aux Autrichiens d'égaliser sur l'ensemble des deux matches après une heure de jeu. Les Marseillais ont encaissé un premier but par Haidara (53'), avant de concéder le break sur un but de Schlager (65').



Le 16 mai, au Groupama Stadium de Lyon, Marseille affrontera l'Atletico Madrid en finale de l'Europa League. L'équipe espagnole s'est qualifiée aux dépens d'Arsenal (1-0 / 1-1 au match aller).