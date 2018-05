Marseille : Un individu suspect interpellé, la gare Saint-Charles évacuée

Un militaire de l’opération Sentinelle a donné l'alarme, après avoir repéré un homme suspect gare Saint-Charles, à Marseille, en début d'après-midi ce samedi. La gare a immédiatement été évacuée. Ce sont des fils électriques et des batteries dépassant du sac à dos de l'homme qui ont attiré l'attention du militaire, selon les informations de La Provence Le suspect a refusé de décliner son identité et serait d’origine tchétchène selon le quotidien.Le déminage a été sollicité et a procédé à l’analyse du sac à dos de l’homme.Le suspect a ensuite été conduit au commissariat. Dans la voiture des policiers, l’homme a hurlé "Je ne suis pas Charlie" indique LCI.Il a ensuite été placé en garde à vue et refuse de parler.Son sac à dos contient également, en plus de fils et de batteries, un liquide qui est aussi analysé par le déminage selon La Provence.