Marseille : Un immeuble de quatre étages s'effondre en pleine nuit

Un immeuble de quatre étages s’est effondré à Marseille (Bouches-du-Rhône), dans la nuit de ce samedi à dimanche, rue de Tivoli, dans le centre-ville entraînant dans sa chute une partie des deux autres bâtiments voisins. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 9 Avril 2023 à 11:28

"Il y a de fortes suspicions qu’une explosion ait provoqué l’effondrement, mais il faut rester très prudent sur les causes à ce stade », a indiqué le préfet de la région des Bouches-du-Rhône, Christophe Mirmand, en précisant que le gaz pourrait être « une option possible ».



Les opérations de secours ont été compliquées par un incendie dans les décombres d'un bâtiment "qui empêche d’envoyer les chiens et les équipes à la recherche des éventuelles victimes qui seraient sous les décombres" a précisé le maire de Marseille, Benoit Payan, au journal Le Parisien.

Cinq personnes d’immeubles voisins ont été blessées et des recherches sont en cours pour retrouver d’éventuelles victimes. «Un bilan très très provisoire" craint le ministre du Logement, Olivier Klein, interrogé par France Info.



L’ensemble du secteur autour de l’immeuble, dans le quartier de La Plaine, est toujours bouclé avec plusieurs rues fermées. Les secours, marins-pompiers, policiers, personnels de la sécurité publique, sont à pied d’œuvre.