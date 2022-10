Marseille : La mère de l’enfant autiste retrouvé mort reconnaît le meurtre

Lors de sa garde à vue, la mère de l’enfant autiste retrouvé mort samedi sur les bords du fleuve Huveaune a reconnu l’avoir tué. La femme de 39 ans a expliqué l’avoir frappé vendredi avant de l’emmener "dans le ravin" où elle l’a poignardé à l’aide d’un couteau de cuisine. L’enfant était décédé avant le signalement de sa disparition dans la journée de vendredi.



Lors de son audition, la mère a expliqué être "revenue peu de temps après pour se débarrasser d’affaires". Dès samedi, la police technique et scientifique avait relevé des éléments dans l’appartement suspectant la mère. Des éléments recueillis le long des berges et des caméras de vidéosurveillance ont appuyé ces soupçons.



La suspecte a indiqué aux enquêteurs que le jour des faits, "elle n’arrivait plus à gérer la situation" et a estimé "que cela ne finirait jamais". Elle doit être présentée ce lundi à un juge d’instruction en vue d’une ouverture d’une information judiciaire pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans.