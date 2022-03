Santé Mars Bleu : Et le colon ?!

Par NP - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 09:41

Santé * Mars Bleu * 3 réunionnais(e)s sur 10 sont invité(es) à faire le dépistage du cancer colorectal. > 1 test simple à faire à la maison - 240 000 réunionnais(e)s concerné(e)s



Mars est le mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal en France. Le cancer colorectal, ou cancer du côlon-rectum, touche chaque année plus de 300 personnes à La Réunion (dont environ 163 hommes et 136 femmes). Il est responsable d'environ 100 décès par an. Pourtant, s'il est détecté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. Dépister ce cancer est facile grâce au test immunologique. Il s’adresse aux femmes et aux hommes, âgés de 50 à 74 ans, invités par un courrier du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers.

Les chiffres publiés par Santé Publique France pour la campagne 2020/2021 * à La Réunion annoncent un taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal de 28,8%, alors que la moyenne française est de 34 %. Sur cette même vague, 61 000 personnes parmi les 235 000 invitées ont réalisé le test. Environ 2 100 tests on été signalés positifs. 74 cancers du côlon ont pu être dépistés (Résultats partiels)

En comparant 2020 & 2021, on observe une amélioration des taux de participation. Ceci peut en partie s'expliquer par la crise Covid. En effet, le circuit du dépistage organisé a été perturbé en 2020 (problématiques liées à l'approvisionnement & envoi des tests). Les réunionnais(e)s se sont mobilisés & ont réalisé 2x plus de tests en 2021 (Environ 40 000 tests réalisés en 2021 contre 20 000 en 2020)



> Actions MARS BLEU à La Réunion



AGENDA prévisionnel de MARS BLEU, le CRCDC La Réunion vous écoute & vous informe sur la prévention & le dépistage organisé du cancer colorectal avec le soutien de nos partenaires : mardi 1er mars : Lancement de mars Bleu - diffusion des outils de prévention auprès des partenaires

jeudi 3 mars : Communiqué de presse

vendredi 4 mars : Emission Radio " On en parle" avec Claude Montanet, Réunion la 1ère Radio de 8h à 9h45

lundi 7 mars : Interview sur Radio Arc En Ciel

mardi 8 Mars : Atelier "Mon Power, ma santé" avec le Collège Paul Hermann à St Pierre

mercredi 9 Mars Santé de la Femme* avec ASETIS & FAM Y ASSEMB Bois-d’olive (parking de l’école Edmond Albius) de 9h à 12h

jeudi 10 Mars : Santé de la Femme* avec ASETIS & l’association AFEMAR à Terre Sainte de 9h à 12h

vendredi 11 mars : Stand Infos & check up individuels à la Clinique St Vincent à St Denis de 9h à 12h

lundi 14 mars : Emission les experts sur Réunion la 1ère Radio

mardi 15 mars : Atelier "Mon Colon s'expose" en collaboration avec l'association Frédéric Levavasseur & l'artiste Aurellll'

mercredi 16 Mars : Stand Infos & check up individuels rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis avec la CGSS

jeudi 17 mars : Action santé ( associations de quartier ) avec la ville de St Paul

lundi 21 mars : Action santé ( associations de quartier ) avec la ville de St Denis

jeudi 24 mars : Action santé ( associations de quartier ) avec la ville de St Denis

lundi 28 mars : Stand Infos & check up individuels à la clinique des Orchidées au Port de 9h à 12h L'agenda des évènements en ligne & ajusté en temps réel sur la page www.facebook.com/Crcdc-Lareunion



Infos & outils en ligne - dépistage organisé du cancer colorectal :

*NOUVEAU ! Lancement de la commande en ligne du kit de dépistage immunologique :

*Spots audios en créole, enregistrés par les comédiens Lolita Tergemina & Eric Lauret :

*Affiche & flyers à imprimer :

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers CRCDC La Réunion coordonne les 3 dépistages organisés des cancers (sein, côlon, col de l'utérus), en lien avec l'Institut National du Cancer. (Création avril 2002 à La Réunion - anciennement Mammorun / RunDépistages). L'association est financée par l'Agence Régionale de Santé de La Réunion & les organismes d' Assurance Maladie.



Site Web :

