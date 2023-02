A la Une . Mars 2023 : Le prix du gazole est à la baisse et le super augmente

La préfecture de La Réunion vient de dévoiler le prix de vente maximum des hydrocarbures et du gaz à La Réunion à compter du 1er mars 2023. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 27 Février 2023 à 14:39

La baisse du prix du gazole se confirme (- 4 ct par litre), le prix du super sans plomb augmente de 2 cts par litre. La bouteille de gaz bénéficie toujours de soutiens des collectivités et demeure à 15 €.



En mars 2023, les prix maximums applicables à La Réunion seront les suivants :