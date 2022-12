A la Une . Maroc : un touriste français soupçonné d'avoir tué ses deux enfants

Les corps sans vie de deux mineurs de nationalité française, âgés de 9 et 13 ans, ont été découverts à l'intérieur d'une chambre d'hôtel de Marrakech. Leur père, un infirmier retraité, a été retrouvé près d'eux dans un état comateux. Une enquête a été ouverte. Par L.S. - Publié le Dimanche 4 Décembre 2022 à 06:51

Selon la police marocaine, le père aurait tenté de mettre fin à ses jours après avoir tué ses deux jeunes enfants. L'enquête, sous la supervision du parquet, vise à "élucider les causes et circonstances d'une tentative de suicide de ce touriste français de 72 ans, soupçonné d'avoir commis un homicide avec préméditation en injectant à ses deux enfants mineurs une substance suspecte", a précisé la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.



D’après le premier constat, les cadavres de deux victimes ne portaient aucune trace de violence ni de résistance. Aucun signe de violence n'a non plus été observé sur le corps du père qui a été transféré dans un hôpital local, où il est soigné dans une unité de soins intensifs.



Les officiers de police ont trouvé sur les lieux, une lettre dans laquelle sont expliqués les mobiles apparemment familiaux, du drame, a indiqué une source policière. Des seringues médicales usagées ont également été découvertes sur les lieux. L'ex-épouse du retraité a été entendue par la police judiciaire marocaine dans le cadre de l'enquête.



Une autopsie est en cours afin de connaître les causes exactes des décès des victimes.