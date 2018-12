Maroc : Cinq nouvelles arrestations dans l'affaire des randonneuses scandinaves tuées

Les arrestations se sont poursuivies au Maroc dans le cadre de l’enquête du meurtre de deux jeunes randonneuses scandinaves. Les quatre principaux suspects de cet acte terroriste ont été interpellés entre lundi et jeudi derniers à Marrakech. Cinq autres interpellations ont suivi dans plusieurs villes du royaume. Au total, 18 personnes ont été arrêtées soupçonnées d’avoir des liens présumés avec ces terribles homicides.Les corps de Louisa Vesterager Jespersen, étudiante danoise de 24 ans, et son amie Maren Ueland, Norvégienne de 28 ans, poignardés et décapités, ont été découverts dans le Haut-Atlas.Les quatre suspects avaient prêté allégeance au groupe Etat islamique. La scène avait été filmée une semaine avant le double meurtre. Pour autant selon les explications du chef du Bureau central d'investigations judiciaires du Maroc données à l'AFP, ils n’avaient pas de "contact" réel avec les cadres en Syrie ou en Irak. Les 18 personnes interpellées faisaient donc toutes partie d'une "cellule indépendante" qui s'était pour mission de mener une action terroriste à l'intérieur du pays.