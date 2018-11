Courrier des lecteurs Marmay qui plér pas, y gagne pas tété





Siouplé : faites baisser les prix



Siouplé : diminuez les impôts



Siouplé, siouplé, siouplé.....



Du siouplé partout, tout le temps.



Cette posture de quémandeur est totalement indigne de la Réunion et donne d'elle l'image d'une ile peuplée d'assistés, de dépendants, pour lesquels le travail n'est une option.



Très très peu en effet de revendications sur le travail dans les éructations des gilets jaunes. Ils ne travaillent pas eux-mêmes, sinon où trouveraient ils tout ce temps libre pour nous pourrir la vie ?



Il est parfaitement normal que le travailleur soit récompensé par un train de vie meilleur que celui de l'inactif ne comptant que sur son RSA, ses allocations familiales, ses aides diverses, et éventuellement les loyers de ses maisons construites par lui en "Békant la clé"



Il faut rendre sa dignité à la Réunion !



Personne ne quémande ainsi à l'Ile Maurice, notre voisine.



Les salaires y sont bas certes, très bas même, mais tout le Monde y travaille et les Mauriciens sont dignes et fiers de leur citoyenneté.



Il faut avoir connu Maurice dans les années 1970 pour réaliser par quels sacrifices sa population est passée pour en arriver là. Comme une dent qui faisait mal, la dépendance du Royaume Uni a été douloureuse à extraire, mais maintenant la plaie est cicatrisée et l'abcès a disparu.



La Réunion a mal à une de ses dents?

Mais qu'elle ait le courage de l'extraire !



Le Réunionnais de demain se retroussera alors les manches et n'aura plus de giron dans lequel pleurer. Plus besoin d'appeler la maîtresse d'école (la Ministre) pour remettre de l'ordre dans la cour de récré.



Alors les gilets jaunes, soyez cohérents avec vous-mêmes et arrêtez de faire les Marmays, exigez l'Indépendance de la Réunion.



