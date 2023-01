Marmay et gramouns réunis à Boucan Canot

Découvrez le reportage sur la journée intergénérationnelle organisée à l’école Evenor-LUCAS de Boucan Canot ce mercredi 11 janvier 2023. Les marmay et les gramouns de Saint-Paul, Ville Amie des Enfants mais aussi Ville Amie des Aînés, animent la cour de l’établissement. Ces deux générations de Saint-Paulois se découvrent, échangent et partagent dans un moment marqué par l’unité et la convivialité.



Jeux et objets lontan, ateliers créatifs, musique, confection de sacs à main… Nos plus anciens accompagnent les jeunes enfants actuellement inscrits aux Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) proposés par la Ville pendant les vacances de janvier. Une occasion unique pour eux de transmettre leur savoir faire et leur expérience à leurs héritiers.