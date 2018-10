Marmailles et gramounes se retrouvent à Carosse

La Semaine Bleue se poursuit à Saint-Paul jusqu’au 21 octobre 2018. Ce mardi 9 octobre se tenait une manifestation dédiée au troisième âge au Case et à la Maison pour tous de Carosse.



Les élèves des écoles maternelles et primaires du quartier participaient aussi à cet événement en présence des gramounes saint-paulois.



Au programme: des moments de partage et d’échanges entre des générations différentes.