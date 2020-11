Marmailles, “Kossa la covid y fé mazine à zot?”

Prenez vos feutres, gouache, fusain, crayons de couleur et autres pastels… dessinez “kossa la covid y fé mazine a zot?” ! Le Conseil Communal des Enfants et des Jeunes (CCEJ) de Saint-Paul organise un concours de dessin pour les enfants scolarisés du CP jusqu’à la 6ème. En groupe ou en individuel, les marmailles sont invités à faire preuve d’imagination ! À laisser libre court à leurs sentiments, émotions, joies, peurs… face à la Covid-19. Tout est permis, un seul impératif : le dessin doit être réalisé sur un format A3 !



Pour participer, rien de plus simple ! Le formulaire d’inscription et le règlement sont à retirer au Service Enfance et Loisirs de la Cellule Périscolaire (Front de Mer de Saint-Paul) ou à télécharger en cliquant sur ce lien.



Plus d’informations au 0262 34 49 30 ou par mail : juliette.ichizaimaho@mairie-saint-paul.fr



Attention, la date limite de dépôt des créations est fixées avant le 8 décembre 2020.