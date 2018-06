Marmaille suspendu au balcon: 6 mois de sursis pour le père de Jason

Le couple de Bénédictins ayant suspendu leur enfant dans le vide le 21 mars dernier à Saint-Benoit était jugé ce mardi au tribunal correctionnel de Champ-Fleuri pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant.Ils devaient notamment expliquer pourquoi leur enfant s'est retrouvé suspendu dans le vide par les pieds depuis le balcon de leur logement. Nul doute que l'explication du sort jeté par le grand père maternel du petit garçon risque de ne pas suffire devant la cour.Si le père de Jason est bien présent à l'audience, sa mère est retournée à Madagascar malgré sa convocation. Sa présence n'aurait, de toute façon rien changer au jugement, puisque l'expert judiciaire psychiatrique l'a déclarée pénalement non responsable de ses actes au moment des faits.Les explications du géniteur à la barre sont que la mère était possédée depuis plusieurs jours et que le couple se trouvait dans un état de fatigue extrême. Ceci étant les témoins affirment que c'est lui qui tenait l'enfant suspendu dans le vide pendant plusieurs minutes. Pour autant, le père affirme qu'il a simplement arraché son fils des bras de sa compagne. Pour lui, elle était totalement possédée pour un sort jété par son père, sorcier à Madagascar.Si le procureur estime que c'est un drôle de dossier, il est perplexe sur la version du père. Il demande au juge d'entrer en voie de condamnation et requiert 6 mois de prison avec sursis plus une obligation de soins. Pour sa part le tribunal déclare le prévenu coupable et suis les réquisitions du parquet.