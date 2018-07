Marlène Schiappa retire la notion “d’atteinte sexuelle avec pénétration” de son projet de loi

"Nous avons pris en compte vos réserves et celles des associations (...) Nous ne voulons pas prendre le risque d'exposer ne serait-ce qu'une seule victime à la déqualification du crime qu'elle aurait subi", a déclaré au Sénat la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité hommes-femmes, en ouverture du débat sur le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles.

Marlène Schiappa a annoncé hier le retrait d'une partie très contestée de son projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles.Le gouvernement renonce à instaurer la notion d'"atteinte sexuelle avec pénétration", un nouveau délit dont les opposants craignaient qu'il aboutisse à une véritable aberration juridique : un viol avec pénétration sur un majeur aurait été un crime jugé en cour d'assises, tandis qu'il n'aurait été qu'un délit sur un mineur, et donc jugé en correctionnelle.Les sénateurs avaient déjà supprimé cette disposition en commision. "Le viol est un crime et ne doit pas être jugé à la sauvette comme un délit", a déclaré de son côté la ministre de la Justice Nicole Belloubet.