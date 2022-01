7mag.re Marion Sautron: motarde, pianiste, épicurienne et femme comblée

En ce début d'année, c'est un portrait débordant d'optimisme, d'amour et de vie que propose 7mag.re. Marion Sautron aime son mari, ses enfants, la bonne chère, le piano, la moto et beaucoup d'autres choses encore. Rencontre avec une femme positive et inattendue et cela fait du bien !



Photos: Studio974 - YKS YAKUSA Par Chloé Grondin - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 17:19





Assistante juridique de formation Cette jeune maman, mère de 3 enfants, est l'illustration parfaite du métissage réunionnais. Dans ses veines, coule du sang yab, malgache, malbar et chinois. Marion Sautron tient à évoquer son métissage : " Un énorme mélange que je ne manque pas de préciser car savoir d'où l'on vient et connaître son métissage est important ".Assistante juridique de formation