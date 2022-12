A la Une . Marion Marimoutou révèle qu'elle n'aime pas le massalé

Miss Réunion 2022 a répondu à l'interview décalée de TF1 dans sa préparation pour le concours de beauté national qui sera diffusé le 17 décembre prochain. Mais Marion Marimoutou a choqué avec une réponse inattendue. Par La Rédaction - Publié le Mardi 6 Décembre 2022 à 09:28





Quel est le "truc que tout le monde adore et qu'elle déteste ?" TF1 interviewe les 30 candidates à Miss France 2023 pour dresser un portrait décalé de chacune des prétendantes à la couronne. Mais une des réponses de Marion Marimoutou a surpris les Réunionnais.Quel est le "truc que tout le monde adore et qu'elle déteste ?" Miss Réunion 2022 a alors répondu : "Une spécialité réunionnaise d’origine indienne, le massalé que tout le monde adore et que je déteste, ce qui choque, car je suis d’origine indienne."