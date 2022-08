La grande Une Marion Marimoutou élue Miss Réunion 2022

La nouvelle reine de beauté de La Réunion se prénomme Marion Marimoutou. Elle est originaire de Saint-André et est âgée de 18 ans. Elle mesure 1,72 mètre et souhaite lutter contre les inégalités sociales en matière d’éducation. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 27 Août 2022 à 22:54

Marion Marimoutou a été élue Miss Réunion 2022. Elle succède à Dana Virin. La Saint-Andréenne représentera La Réunion à Miss France et s'envolera bientôt pour la Guadeloupe où les candidates se prépareront au concours national de beauté.



La première dauphine est Tarah Mourdjee. Elle est originaire du Tampon et est âgée de 22 ans. Elle mesure 1,72 mètre et souhaite défendre la protection de l'environnement.



La deuxième dauphine est Ludmilla Gonthier. Elle est originaire de Sainte-Rose et est âgée de 22 ans. Elle mesure 1,71 mètre et souhaite soutenir le lien intergénérationnel et participer à son renforcement au sein de l’île.

Durant l'émission, Marion Marimoutou s'est exprimée au moment de l'épreuve des questions en direct. "Si je suis élue, ce serait l'occasion de faire briller les couleurs de mon île et de vous rendre fiers. Chaque année, mes proches et moi-même, participons à la distribution de repas aux personnes les plus démunies et qui sont dans le besoin. L'échange et l'entraide font partie de mon quotidien", a-t-elle déclaré.



Marion Marimoutou a aussi évoqué un moment difficile : "Cela fait 3 ans, jour pour jour, que mon étoile nous a quittée. C'est mon papa. Et si tu m'entends, je voudrais te dire que je n'oublierai jamais ton sourire."