Marion Maréchal-Le Pen supprime Le Pen à son nom

Marion Maréchal-Le Pen a effacé sur ses comptes Facebook et Twitter le nom de Le Pen. Ce que les politologues analysent comme une façon pour elle de se refaire une virginité à un moment où on lui prête l'intention de revenir en politique. Sans doute a-t-elle estimé que le nom de son grand-père devenait trop lourd à porter. De même, il s'agit probablement pour elle un moyen de se démarquer de sa tante, Marine Le Pen.



A la soirée du 31 mai destinée à "débrancher Mai-68", organisée par ses proches et le journal L'Incorrect, où elle doit intervenir, elle est également présentée comme "Marion Maréchal". Preuve qu'il s'agit bel et bien d'une stratégie réfléchie.



"Marion pense peut-être que mon nom est trop lourd à porter", a déclaré à l'AFP Jean-Marie Le Pen. "J'ai l'habitude d'être abandonné", a t-il poursuivi avant de relever que sa petite-fille ne lui a "pas demandé l'autorisation pour rajouter le nom Le Pen [à son nom], ni pour le retirer".