Marine nationale: Deux "Patrouilleurs d’Outre-Mer" pour renforcer les moyens à La Réunion

Entre 2022 et 2025, six nouveaux Patrouilleurs d’Outre-Mer (POM) viendront renforcer les moyens de la Marine nationale stationnés à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.



Cette commande permettra de remplacer l’ancienne génération de patrouilleurs, avait annoncé le président de la République en décembre dernier. Elle a été attribuée au chantier naval Socarenam de Boulogne-sur-Mer.



Dotés de capacités étendues – et équipés notamment d’un drone aérien –, ces patrouilleurs outre-mer assureront des missions de souveraineté et de protection dans les Zones économiques exclusives (ZEE) françaises, d’intervention contre les pollutions maritimes et en faveur de la préservation de l’environnement, ainsi que de sauvetage et d’assistance aux personnes.



Ils seront dotés d’une propulsion diesel-électrique et pourront atteindre la vitesse de 24 nœuds, rapporte Mer et Marine, qui en sait plus sur les caractéristiques de ces bateaux de 79.9 mètres de long. Avec une autonomie de 30 jours sans ravitaillement, le patrouilleur transportera un équipage de 30 marins, avec la capacité d’accueillir 24 passagers, précise le média spécialisé.



Toujours selon les informations de Mer et Marine, les POM auront un armement léger constitué d’un canon télé-opéré de 20mm Narwhal, ainsi que de mitrailleuses de 12.7 et 7.62mm, et pourront embarquer une baleinière pour atteindre les atolls. À cela s'ajoutent des capacités antipollution et un canon à eau pour lutter contre les incendies.



La Réunion devrait être servie en 2024 (après la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie). Un deuxième devrait arriver sur notre île en 2025, apprend-on encore sur le site spécialisé.