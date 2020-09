7mag.re Marine : " j'ai donné mes cheveux pour une association! "

Elle a tenu à marquer son passage à la trentaine en faisant un don à une association, mais pas n'importe lequel ! Marine a choisi quelque chose d'exceptionnel, un geste très fort et engageant. Elle a délibérément rasé sa magnifique chevelure pour en faire un don à une association fabriquant des perruques. Une superbe rencontre avec une femme heureuse qui surtout ne regrette rien...



Partenaire Make up : Adopt Réunion

Photo: YKS Yakusa- Studio974 Par Chloé Grondin - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 07:09 | Lu 187 fois

Quelque jours après avoir fait ce don incroyable, Marine a choisi de pousser les portes de notre studio afin d'immortaliser cet événement. Accompagnée de son chéri Brice qui l'a soutenue dans son projet, elle est venue témoigner transportant avec elle son trophée, ses deux nattes tout juste coupées. Tous avons été frappés par LIRE LA SUITE ET VOIR LES PHOTOS