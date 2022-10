La grande Une Marine, Petite-Iloise tuée sur un rond-point en métropole : Le chauffard sera rejugé

Le 7 novembre 2021, Marine Ethève, une Petite-Iloise, était mortellement renversée sur un rond-point à Joué-les-Tours. Ce jeudi, le chauffard a été condamné à trois ans de prison dont un avec sursis par le tribunal correctionnel de Tours (37). Le parquet qui avait requis six ans fait appel. Par IS - Publié le Samedi 8 Octobre 2022 à 07:50





3h30 du matin ce 7 novembre 2021, Marine Ethève, 24 ans, sortait de discothèque et rentrait chez elle à pied lorsqu'elle a été renversée par un chauffard qui avait pris la fuite. Le conducteur s'était rendu de lui-même au commissariat le lendemain. Quelques jours plus tard, le 8 novembre, la malheureuse succombait de suites de ses blessures.Ce jeudi 6 octobre, les proches de la mère de famille, dont certains venus de La Réunion, ont assisté à l'audience correctionnelle où l’ancien commercial qui n’avait plus de point sur son permis de conduire au moment de l’accident était jugé pour homicide involontaire.A la barre, l'homme peu loquace qui comparaissait détenu, a acquiescé au résumé des faits rapportés par un expert. Il roulait sur le rond-point à 95 km/h au lieu des 50 autorisés lorsque le véhicule a un peu dérapé. Redressé par le conducteur, il roulait encore à 58 km/h lorsqu’il a percuté la victime qui traversait

La grand-mère et deux tantes viennent de La Réunion pour le procès



Le parquet a immédiatement annoncé qu'il faisait appel. La famille et les proches attendaient une autre peine pour celui qui les prive injustement de Marine, mère d'une fillette de 5 ans, à jamais. Le chauffard n'était pas seul à bord . S'il ramenait d'une soirée festive un trio ivre, il soutient qu'il n'était pas alcoolisé, l'alcool étant incompatible avec son traitement anti-dépresseurs. Juste après l’accident, il s'était approché de la victime" inconsciente mais vivante", rapportent nos confrères de la presse métropolitaine. Des questions concernant le déroulé des faits après le choc restent en suspens. Le chauffard aurait en effet effacé les traces de la collision sur sa carrosserie et attendu 13 heures avant de se dénoncer.