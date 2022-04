Mayotte Marine Le Pen rafle la mise à Mayotte

Comme il fallait s'y attendre, Marine Le Pen a fait le plein de votes à Mayotte. Le département, en proie à des problèmes d'insécurité et d'immigration clandestine, n'a pas été insensible aux arguments de campagne de la présidente du Rassemblement National qui a rassemblé 42,67% des suffrages. Par NP - Publié le Lundi 11 Avril 2022 à 15:47

Plus de 15 points qu'en 2017... Marine Le Pen a renforcé son ancrage à Mayotte pour ce premier tour de l'élection présidentielle.



Le deuxième grand gagnant de ce scrutin est Jean-Luc Mélenchon avec 23,96% des voix. La France Insoumise a su parler aux Mahorais en évoquant notamment la vie chère, l'égalité sociale et la problématique de l'eau.



Le Président sortant Emmanuel Macron n'a rassemblé que 16,94% des voix alors que les ténors de la politique locale se sont ralliés majoritairement à sa cause.