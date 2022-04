Mayotte Marine Le Pen obtient 59,1% des suffrages à Mayotte

La tendance du premier tour du scrutin présidentiel a été confirmée pour ce second tour. Marine Le Pen, qui avait obtenu 43 % des voix au premier tour à Mayotte, devance Emmanuel Macron au second tour en affichant un score de 59,1%. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Martin/Saint-Barthélémy , la Polynésie française et Nouvelle-Calédonie ont également placé Marine Le Pen en tête de ce scrutin. Par NP - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 09:15

Les Mahorais ont choisi pour cette élection présidentielle de 2022 de placer Marine Le Pen en tête du scrutin. Avec un score de près de 60% des voix, la présidente du Rassemblement National a remporté 12 des 17 communes.



Vote protestataire ou véritable ancrage national ? La réponse aux prochaines échéances avec les élections législatives qui se tiendront le 12 et 19 juin.