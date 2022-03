A la Une . Marine Le Pen fait une énorme bourde sur l'Outremer

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 3 Mars 2022 à 00:21

Marine Le Pen était en visite à La Réunion au mois de décembre dernier. Ce n'est pas si loin. On peut cependant se demander ce qu'elle en a retenu puisqu'à la suite de sa visite aujourd'hui au Salon de l'Agriculture à Paris, elle a tweeté : "La France d'Outre-Mer m'est si chère. Présidente de la République, je créerai un Ministère spécialement dédié à ces territoires" !

Quelques heures plus tard, ayant sans doute été prévenue entretemps de sa bourde, ce ministère existant déjà, elle a effacé le premier tweet et l'a remplacé par un autre : "La France d'Outre-Mer m'est si chère. Présidente de la République, je créerai un grand Ministère d'Etat de la France d'Outre-Mer et de la politique maritime"...

Ne pouvant laisser une aussi belle occasion de ridiculiser la candidate du Rassemblement national à la présidentielle, le ministre des Outremer en titre a retweeté le tweet originel, accompagné de ce commentaire : "Bonne idée ! Encore quelques heures au Salon de l'Agriculture et Marine Le Pen nous proposera la création d'un ministère de l'Agriculture"...



