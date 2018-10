Marine Le Pen dorénavant poursuivie pour détournement de fonds publics

Les juges d’instruction ont aggravé, ce matin, la mise en examen de Marine Le Pen, requalifiée en "détournements de fonds publics" dans l’affaire dite des assistants parlementaires du Front national (devenu Rassemblement national).



Jusqu'à présent, Marine Le Pen n'était mise en examen que pour "abus de confiance" et "complicité d’abus de confiance ". Elle est ressortie du tribunal en fin de matinée.



Le délit de "détournements de fonds publics" est passible de dix ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, contre trois ans de prison et de 375.000 euros d’amende pour l’abus de confiance. Elle encourt désormais une peine d’inéligibilité de dix ans en cas de condamnation.



Marine Le Pen n’a pas répondu aux questions des juges sur le fond ce matin, affirmant qu’elle attendait une décision de la Cour de cassation sur un recours devant être examiné le 27 novembre.