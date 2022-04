A la Une . Marine Le Pen accusée de fraude par un nouveau rapport, la justice saisie

Un rapport de l’Office européen de lutte anti-fraude (Olaf) mettant en cause la candidate à l'élection présidentielle a été remis à la justice française le mois dernier, selon une enquête de Médiapart publiée ce samedi.Il est reproché à la candidate d’extrême droite d’avoir détourné près de 137.000 euros d’argent public du parlement de Strasbourg lorsqu’elle siégeait en tant que députée entre 2004 et 2017. Trois autres ex-députés européens du Rassemblement national sont visés : Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot et Bruno Gollnisch. Au total, selon l'Olaf, le montant des sommes réclamées s'élève à plus de 617 000 euros.Pour rappel, la cheffe de file du Rassemblement national est déjà mise en examen depuis 2018 pour le détournement de 339.000 euros de fonds public dans l’affaire de ses assistants parlementaires européens.