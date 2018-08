Marilène Bassonville sacrée Miss Mamie Vacoa 2018 !

La 27e édition de la fête du Vacoa bat actuellement son plein à Saint-Philippe et ce jusqu'au 15 août. Après l'élection de Miss Vacoa le samedi 4 août qui a sacré la Saint-Philippoise Eva Damour, une autre Miss a été couronnée ce jeudi : Marilène Bassonville, 63 ans et originaire de la Ravine des Cabris, est la nouvelle Miss Mamie Vacoa.



Cette élection fait écho à la journée de la 3ème jeunesse qui a eu lieu aujourd'hui avec un plateau animé par Joël Bègue et son équipe. Plus de 8 000 personnes ont fait le déplacement pour cette journée ensoleillée dédiée à nos gramounes.