Marié depuis 74 ans, ce couple de Salaziens semble avoir trouvé le secret de l'amour

Il faut croire que la fraîcheur des Hauts conserve l’amour. C’est en tout cas ce que tendent à démontrer Marie-Thérèse et Léon Adrien. Le couple de Salaziens a fêté ses noces de Sienne en août dernier. Les époux sont mariés depuis 74 ans. Par NP - Publié le Mardi 14 Février 2023 à 12:43

Marie Thérèse est atteinte d’alzheimer depuis cinq ans. Sa mémoire lui faisant défaut, les souvenirs d’une vie passée ensemble sont restés dans le cœur de Léon Adrien, et transmis à leurs proches.



Le duo de quasi-centenaires a eu 13 enfants, dont un malheureusement décédé après la naissance. Ils sont aussi de nombreuses fois grands-parents, arrières-grands-parents et même arrière-arrière-grands-parents.



Ayant tous deux grandi à Salazie, “un petit endroit où tout le monde se connaissait à l’époque”, ils se sont unis le 3 août 1949, quelques mois après la demande écrite de Léon Adrien à sa promise.

“On a toujours été ensemble"



Habitant Salazie depuis toujours, le couple n’a pas chômé, raconte Nadine, l’une de leurs cinq filles. “Mes parents travaillaient beaucoup. Mon père était agriculteur, conducteur de camion, vendeur de fruits et légumes, ancien conseiller municipal et sillonnait les routes avec son âne puis son camion. Il rentrait vers minuit. C'était une personne sévère avec ses enfants, à qui il a transmis la valeur du travail."



"Ma mère, elle, surveillait l’exploitation, donnait un coup de main pour l’agriculture, élevait des animaux et a eu presque une grossesse tous les ans pendant près de quinze ans. Elle confectionnait aussi des chapeaux avec le vétiver. Ils travaillaient beaucoup, tout le temps”, confie-t-elle.



Réservé sur sa passion et ses sentiments, Léon Adrien estime que c'est dans les gestes du quotidien que résident les preuves d’amour. Il reste aujourd’hui aux côtés de sa femme Marie-Thérèse, affaiblie, en se remémorant une vie de dur labeur mais aussi riche que possible. Lorsqu’on demande à Léon Adrien s’il est amoureux de Marie-Thérèse, c’est “un grand oui”, très clair, qu’il prononce, ému, ajoutant : “On a toujours été ensemble. On est toujours ensemble".