Marie-Thérèse Fung Chat fête ses 101 ans

Cette centenaire Saint-Leusienne a un parcours exceptionnel. Marie -Thérèse est née en juillet 1921 à Canton en Chine. A 16 ans, adolescente, elle migre avec sa famille à La Réunion où elle rencontre quelques années plus tard celui qui va devenir son mari.Tous les deux fondent leur premier commerce à La Chaloupe Saint-Leu dans la pure tradition des "Ti boutique chinois" de l'île. Plus tard, ils s'installent à l'entrée nord du centre – ville où ils ouvrent la boutique Fung Chat.Marie-Thérèse a eu 11 enfants, 18 petits-enfants et 23 arrière-petits-enfants. C'est aux côtés de plusieurs de ses enfants et amis accompagnés du Maire Bruno Domen et de l'élu du quartier Wei Ming Lee Ah Naye que notre centenaire a fêté ses 101 ans ce dimanche 17 juillet 2022 à La Pointe-des-Châteaux.Joyeux Anniversaire Madame Fung Chat