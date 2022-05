A la Une . Marie Séverine Moutama a été retrouvée : "Pour l’instant elle doit se reposer. On aura de ses nouvelles dans quelques jours "

C’est le soulagement pour la famille de Marie Séverine Moutama. Installée en Espagne avec sa fille, cette Réunionnaise de 44 ans a finalement été retrouvée hier soir. Par NP - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 16:09





Marie Séverine Moutama était portée disparue depuis le lundi 2 mai dernier. La Réunionnaise de 44 ans, originaire de Saint-Pierre, était partie depuis septembre en Espagne pour vivre quelques mois avec sa fille de 22 ans qui y poursuit ses études.



La mère de famille avait fait part de son mal-être et de son envie de rentrer à La Réunion avant de disparaître en emportant des affaires.



Sa famille et ses proches, malgré la distance, sont eux aussi restés mobilisés. "C’était très dur", confie sa sœur Krishnaveny. Jusqu’à la nouvelle de sa découverte hier soir. La famille de Marie Séverine n’a pour le moment pas plus de nouvelle. "On attend. Pour l'instant, elle doit se reposer chez elle maintenant. On aura de ses nouvelles dans quelques jours. Elle a sûrement dû être hospitalisée par les autorités pour s’assurer qu’elle allait bien. Dès qu’elle pourra, c’est sur elle appellera maman", sourit sa sœur.



Des proches vont prendre l'avion et devraient être en Espagne en milieu de semaine prochaine pour aider Marie Séverine et sa fille. Plus d'une semaine à se ronger les sangs. Pour la famille de Marie Séverine Moutama, la délivrance est venue ce mardi soir . La fille de Marie Séverine a appelé pour leur annoncer la bonne nouvelle : elle était sur le point d'aller retrouver sa mère.