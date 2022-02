Communiqué Marie Rivière rejoint la liste conduite par Gilles Leperlier à l'Etang-Salé

Le communiqué du candidat à l'élection municipale de l'Etang-Salé, Gilles Leperlier : Par LG - Publié le Mardi 1 Février 2022 à 14:53

Marie Rivière : « En 2020, j’étais en deuxième position sur la liste de Gilles Clain aux élections municipales de l’Etang-Salé. A l’issue du premier tour, je n’ai pas adhéré comme beaucoup de nos colistiers et soutiens, au choix du ralliement de notre tête de liste à Mathieu Hoarau. Je n’ai pas retrouvé les valeurs portées par notre liste et auxquelles j’attache encore aujourd’hui, une très grande importance. Lors des élections régionales de 2021, j’étais engagée sur une liste au 1 er tour, en qualité de représentante de la société civile, avant d’être retirée au second tour, suite à la fusion avec deux autres listes.



L’expérience de rencontres et d’échanges avec la population de l’Etang-Salé, au cours de ces deux campagnes, a renforcé mon souhait de m’engager encore un peu plus dans la politique et d’être à l’écoute de ses différents problèmes. Je désire plus que jamais mettre à profit, ma formation universitaire et mon expérience professionnelle de management dans le domaine sanitaire et social.



Ville authentique avec un incroyable potentiel, l’Etang-Salé mérite une nouvelle équipe crédible à sa tête, pour une politique de proximité, de développement et de mise en valeur de ses atouts. Après différents échanges, Gilles Leperlier et moi sommes d’accord sur les valeurs et les projets à porter pour maintenir et renforcer un « mieux vivre ensemble à l’Etang-Salé ».



Son expérience en politique et dans différentes collectivités, ainsi que ses divers combats en faveur des jeunes, me confortent dans ma décision de le rejoindre. Il saura mettre sa disponibilité et son dynamisme au service de la population, assurer avec son équipe, une gestion saine et sérieuse de la ville et aussi garantir la sérénité et la sécurité sur notre territoire. »



Gilles Leperlier : « Je remercie Marie Rivière pour son engagement à nos côtés. Elle vient conforter l’idée que notre ville a besoin d’une autre alternative, plus posée, plus réfléchie, plus apaisée.



Et, une nouvelle fois, nous faisons la démonstration que nous sommes en capacité de nous unir, dans la diversité de nos parcours et de nos expériences. Pour gérer une commune, on a besoin de tout le monde, de toutes les sensibilités. Il faut surtout des femmes et des hommes engagés en faveur de l’intérêt général, qui sont en capacité d’entendre chaque particularité dans une vision d’ensemble. »