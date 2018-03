"Marie Porte du Ciel" : 3 ans de prison ferme requis contre Augustin Valencourt

Plusieurs centaines de Réunionnais sous l’emprise de la secte "Marie Porte du Ciel", des centaines de milliers d’euros de profit, une poignée de personnes qui en ont bien profité… La famille Valencourt est à nouveau devant la justice ce jeudi. Des statues vendues entre 400 et 4000 euros, des dons, des prières à genoux pendant plusieurs heures, des obligations vestimentaires, des ordres de choix de vie, des menaces de maladies chez les enfants, d’accidents de voitures et de catastrophes si certains voulaient quitter le groupe de prière… la liste est longue. Et ces groupes de prières existent depuis 1980.



Devant la cour d’appel, le père, Augustin Valencourt, et la fille, Carole, replongent dans les éléments de l’enquête, huit mois après leur condamnation pour abus de faiblesse et blanchiment d’argent par le tribunal correctionnel. Condamnés à 5 ans (dont 3 avec sursis) et 2 ans de sursis, ils avaient décidé de faire appel. L’épouse d’Augustin Valencourt a aussi fait appel de sa peine de 2 ans (dont 16 avec sursis) mais n’était pas présente à l’audience.



"Ceux qui vont dans les boutiques fréquentées par les Francs-maçons sont des abrutis"



Entendu par la cour, Augustin Valencourt, 75 ans, ne manque pas de confiance. Il prêche, se croyant dans une église, parle fort et coupe la parole du tribunal. Et il a une explication pour tout. Il radote, tel un vieux moun qui perd la tête. Surtout, il n’a "jamais mis de couteau sous leur gorge". Cet homme, ancien policier, qui se voit sans autorité, décidait pourtant pour eux même où ils allaient faire leurs courses. "Ceux qui vont dans les boutiques fréquentées par les Francs-maçons sont des abrutis", lancent-ils avant de se reprendre.



Irréprochable, il avoue très difficilement que ses voitures et voyages ont été "en partie" financés par les dons des fidèles. Des sommes qui se retrouvaient sur son compte et non sur celui de l’association.



Sa fille Carole, très émue et affectée par les questions de la présidente d’audience, dit n’avoir connu que ça… Cette femme dont les parents "représentent tout", et qui conseillait aux gens de remplacer les traitements médicaux par la prière, entre autres, joue la naïve. "C’est pas moi, c’est l’autre, au bout d’un moment c’est fatiguant" , lui balance la présidente. Parce que les sommes d’argents récoltées par les fidèles, les chèques et signatures à son nom de cette femme de plus de 30 ans n’étaient pas innocents. La voix qui tremble, elle finit par ne plus pouvoir répondre.



Monseigneur Aubry avait mis en garde contre "les groupes Valencourt"



Celui qui se doute de quelque chose depuis bien des années, c’est Monseigneur Gilbert Aubry qui met en garde contre "les groupes Valencourt" depuis 2003. S’il prévient la société de leur dangerosité, il ne porte pas pour autant plainte. Chose qu’il conseille à une famille, victime de la manipulation de la famille Valencourt, dont le garçon est décédé. Les parents reprochent à Augustin Valencourt de leur avoir conseillé de ne pas faire opérer leur fils qui souffrait d’une tumeur. L’hospitalisation a donc tardé, le garçon est décédé et les parents ont été exclus du groupe. La raison pour leur exclusion après 12 ans de loyaux services, selon lui ? "Ils fréquentaient aussi les Malbars".



L’appel ne lui aura pas été favorable…. Le représentant du parquet général a requis 3 ans de prison ferme et 2 ans de sursis contre Augustin Valencourt. 2 ans de prison dont 16 mois avec sursis ont été requis à l'encontre de sa fille et 2 ans (dont 12 mois de sursis) contre son épouse. Le délibéré sera rendu le 15 mars.