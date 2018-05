Marie-Joseph Malé, futur grand patron d'Air France ?

Manifestement personne n'a envie de succéder à Jean-Marc Janaillac à la tête de la compagnie française si délicate à piloter. Ce matin, Le Parisien affirmait que certains auraient déjà décliné l'offre : "Pour trouver et nommer ce nouveau PDG, les choses semblent plus compliquées. Des noms ont circulé comme deux de Fabrice Brégier, l’ancien Président d’Airbus, ou de Lionel Guérin, l’ancien directeur délégué d’Air France… Fabrice Brégier, selon le quotidien La Tribune, aurait déjà dit non…".



Qui sera l'homme providentiel ? Nos confrères des Nouvelles de Mayotte affirmaient ce jour: "Marie-Joseph Malé actuel PDG d’Air Austral, dans la short list pour prendre la direction d’Air France"...



Le Parisien évoque lui aussi le nom de l'actuel Président d'Air Austral. "Dans ce casting délicat, d’autres noms émergent. Notamment celui de Thierry Antinori, directeur commercial d’Emirates et potentiellement futur numéro 1 de la compagnie de Dubaï. Marie-Joseph Malé, ancien d’Air France, ancien directeur d’Amadeus France, puis de Skyteam et aujourd’hui PDG d’Air Austral ".



Marie-Joseph Malé, qui connait fort bien l'entreprise, n'aurait jamais postulé selon son entourage et aurait appris par voie de presse que son nom circulait...



Si les choses venaient à se concrétiser pour lui, il pourrait au niveau régional laisser à son successeur le soin de gérer l'épineux dossier du rapprochement avec Air Madagascar. Un dossier loin d'être clos pour le moment et qui s'annonce compliqué à boucler.