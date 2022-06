A la Une . Marie-Joseph Malé : "Je pars rasséréné et confiant sur l'avenir d'Air Austral"

Air Austral est piloté par un nouveau PDG. Le conseil d'administration de la compagnie régionale devait valider ce mardi soir l'ensemble des affaires à l'ordre du jour dont celui du passage de témoin entre Marie-Joseph Malé et Joseph Bréma. Celui qui était jusque-là directeur général adjoint aux finances devient PDG de la compagnie aérienne régionale le temps de la mise en place des futurs repreneurs. Le communiqué d'Air Austral : Par LG - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 21:00





Marie-Joseph Malé est arrivé à Air Austral le 20 avril 2012 pour accompagner le redressement de la compagnie. Le Business Plan établi et mis en œuvre à son arrivée aura permis à Air Austral de retrouver l’équilibre en seulement une année et d’amorcer par la suite une nécessaire transformation dans l’objectif d’assurer sa pérennité. En 2017, pour faire face à l’arrivée d’un Low Cost, il a déployé une stratégie de différenciation rentable afin de retrouver l’équilibre en 2019. Cette stratégie aura permis à la compagnie de se démarquer de la concurrence par un positionnement distinctif de par le confort, la modernité de ses produits et la qualité de ses services, par la diversification de son réseau et le développement des correspondances depuis son hub de La Réunion et de Mayotte.



Marie-Joseph Malé : « Ce fut un honneur pour moi d’occuper le poste de Président Directeur Général d’Air Austral durant 10 belles années, riches, passionnantes. J’ai travaillé aux côtés de gens remarquables, volontaires et formidablement engagés dans le développement de leur compagnie. Je suis aujourd’hui fier de tout ce que nous avons ensemble accompli, fier de la montée en compétence de l’ensemble du personnel qui permet à Air Austral d’être aujourd’hui une compagnie de référence dans l’Océan Indien. Ma mission première a été d’accompagner le redressement d’Air Austral de la crise, c’est pour cela que je suis arrivé en 2012, et ça a toujours été ma priorité. Il était aussi important pour moi de l’accompagner cette dernière année jusqu’à ce que je sois convaincu qu’une solution pérenne soit trouvée. Elle l’est aujourd’hui avec un groupement d’investisseurs Réunionnais. Je pars donc rasséréné et confiant sur son avenir. Air Austral dispose de tous les atouts nécessaires pour affronter les défis qui se présenteront à elle. Elle joue un rôle majeur de désenclavement de La Réunion et plus largement de la France dans l’océan Indien. Une position qu’elle devra continuer de conforter. Je laisse Joseph Bréma prendre la relève en tant que PDG, assurer la transition et apporter toute son assistance aux futurs actionnaires durant cette phase cruciale. »



Joseph Bréma, Président Directeur Général d’Air Austral : « Je souhaiterais tout d’abord saluer le départ de Marie-Joseph Malé et le remercier de son engagement envers Air Austral ces dix dernières années et de la confiance qu’il m’alloue. J’ai accepté la lourde responsabilité qui m’est aujourd’hui confiée d’assurer l’intérim de ses fonctions jusqu’à l’arrivée de la nouvelle gouvernance et la nomination du prochain Directeur Général. C’est une fierté et un immense honneur de succéder à Marie-Joseph Malé avec qui j’ai pris plaisir à travailler. Durant cette phase transitoire j’entends inscrire mes missions au service de l’intérêt de l’entreprise et la continuité du fonctionnement de la compagnie. »

