Sport Réunion Marie-José Perec, marraine du meeting international d’athlétisme de Saint-Denis Un meeting international d’athlétisme se tiendra demain à Champ-Fleuri. Pour cette première édition, la ville de Saint-Denis et les organisateurs se sont entourés d’une marraine de choix : Marie-José Pérec.



Il y en aura pour tous les goûts. Javelot, sprint, saut en longueur ou à la perche. En tout, près de 130 sportifs, dont 65 Réunionnais, participeront au meeting international d’athlétisme qui débutera demain à 17h30 au stade Marc Naseau de Champ-Fleuri. Parmi eux, quelques athlètes français au palmarès conséquent : Ronald Pognon, Salim Sdiri ou encore Amy Mbacke Thiam.



Venue spécialement pour encourager les participants, Marie-José Pérec fait son deuxième passage sur l’île. " Je souhaite que l’événement se passe bien pour relancer un peu l’athlétisme ici. Il est important de rencontrer et de discuter avec les jeunes ". La triple championne olympique consacrera une partie de sa journée de demain à soutenir et conseiller la nouvelle génération d’athlètes. " Il faut donner de son temps, parce que si l’on ne transmet pas son expérience, elle se perd ".



Pour la première rencontre athlétique d’envergure internationale de Saint-Denis, les organisateurs entendent donner plus de visibilité et d’attractivité à la discipline. La ville et la Ligue réunionnaise d’athlétisme mettent ainsi en place avant la manifestation un programme libre et gratuit de découverte de l’athlétisme à destination des jeunes, entre 14h30 et 16h30. Il y en aura pour tous les goûts. Javelot, sprint, saut en longueur ou à la perche. En tout, près de 130 sportifs, dont 65 Réunionnais, participeront au meeting international d’athlétisme qui débutera demain à 17h30 au stade Marc Naseau de Champ-Fleuri. Parmi eux, quelques athlètes français au palmarès conséquent : Ronald Pognon, Salim Sdiri ou encore Amy Mbacke Thiam.Venue spécialement pour encourager les participants, Marie-José Pérec fait son deuxième passage sur l’île. "". La triple championne olympique consacrera une partie de sa journée de demain à soutenir et conseiller la nouvelle génération d’athlètes. "".Pour la première rencontre athlétique d’envergure internationale de Saint-Denis, les organisateurs entendent donner plus de visibilité et d’attractivité à la discipline. La ville et la Ligue réunionnaise d’athlétisme mettent ainsi en place avant la manifestation un programme libre et gratuit de découverte de l’athlétisme à destination des jeunes, entre 14h30 et 16h30. Marine Dijoux Lu 2290 fois





Dans la même rubrique : < > Trail des Anglais: Les coureurs ont rendez-vous ce dimanche Championnats de lutte: Le club saint-joséphois sacré 1er club féminin de France