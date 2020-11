Marie Françoise HOAREAU fête ses 101 ans à Cambaie

Née à Saint-Pierre le 18 novembre 1919, c’est après son mariage que Marie-Françoise vient s’installer à Saint-Paul pour construire son foyer avec Rémi, son conjoint et élever pas moins de 9 enfants. Depuis, la famille s’est bien agrandie avec 14 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants.



Le travail dans les champs de cannes, le ménage chez les particuliers et bien sûr l’éducation des enfants a permis à Marie Françoise HOAREAU d’avoir une vie bien remplie. D’ailleurs, ses précieux conseils pour avoir une belle et longue vie sont d’entretenir son corps, ne pas se laisser aller, bien travailler et surtout : « il faut conserver la jeunesse dans la tête pour vivre longtemps ! », insiste-t-elle.



Au nom de la ville de Saint-Paul, nous lui souhaitons une nouvelle fois un très joyeux anniversaire.